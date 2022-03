தேசிய செய்திகள்

குலாம்நபி ஆசாத்துக்கு பத்ம பூஷன் விருதை வழங்கினார் ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த்..! + "||" + Padma Awards 2022: Veteran Congress leader and former Jammu & Kashmir CM Ghulam Nabi Azad conferred with Padma Bhushan award

குலாம்நபி ஆசாத்துக்கு பத்ம பூஷன் விருதை வழங்கினார் ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த்..!