தேசிய செய்திகள்

மனைவியிடம் தகாத முறையில் நடந்து கொண்டவருக்கு தர்ம அடி கொடுத்த கணவர்..! + "||" + husband who beat to the man who behaved inappropriately to his wife

மனைவியிடம் தகாத முறையில் நடந்து கொண்டவருக்கு தர்ம அடி கொடுத்த கணவர்..!