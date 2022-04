தேசிய செய்திகள்

முல்லைப் பெரியாறு அணை பாதுகாப்பு விவகாரத்துக்கு முதலில் தீர்வு காண்போம் - சுப்ரீம் கோர்ட்டு + "||" + We will first resolve the Mullaiperiyaru dam safety issue - Supreme Court

முல்லைப் பெரியாறு அணை பாதுகாப்பு விவகாரத்துக்கு முதலில் தீர்வு காண்போம் - சுப்ரீம் கோர்ட்டு