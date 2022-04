தேசிய செய்திகள்

பூஸ்டர் டோஸ் தடுப்பூசி போட சேவை கட்டணம் ரூ.150 - தனியார் மையங்களுக்கு மத்திய அரசு அனுமதி + "||" + Booster dose: No need to register on CoWIN again, pvt centres can levy up to Rs 150 as service charge

