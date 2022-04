தேசிய செய்திகள்

கோவில் ஊர்வலத்தை முன்னிட்டு நாளை திருவனந்தபுரத்தில் விமான நிலைய ஓடுபாதை மூடல்..! + "||" + Thiruvananthapuram airport runway to be closed on Apr 15 for facilitating temple procession

