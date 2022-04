தேசிய செய்திகள்

குடிமைப் பணிகள் தினத்தையொட்டி "பிரதமர் விருதுகள்" வழங்கும் விழா நாளை நடைபெறும் - மத்திய அரசு தகவல் + "||" + On Civil Services Day, PM to confer Prime Minister’s Awards for Excellence in Public Administration

குடிமைப் பணிகள் தினத்தையொட்டி "பிரதமர் விருதுகள்" வழங்கும் விழா நாளை நடைபெறும் - மத்திய அரசு தகவல்