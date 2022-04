தேசிய செய்திகள்

பணியிட மாற்றத்தை ரத்து செய்யக்கோரி மாணவிகளை பிணைக் கைதிகளாக பிடித்து வைத்த ஆசிரியர்கள்..! + "||" + 2 UP teachers take students hostage on school roof, demand scrapping of transfer orders

பணியிட மாற்றத்தை ரத்து செய்யக்கோரி மாணவிகளை பிணைக் கைதிகளாக பிடித்து வைத்த ஆசிரியர்கள்..!