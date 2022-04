தேசிய செய்திகள்

அனுமன் ஜெயந்தியின் போது நடந்த வன்முறை சம்பவங்கள் குறித்து விசாரிக்க கோரிய மனு - சுப்ரீம் கோர்ட் தள்ளுபடி + "||" + Supreme Court dismisses Petition seeking inquiry into incidents of violence during Hanuman Jayanthi

அனுமன் ஜெயந்தியின் போது நடந்த வன்முறை சம்பவங்கள் குறித்து விசாரிக்க கோரிய மனு - சுப்ரீம் கோர்ட் தள்ளுபடி