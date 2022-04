தேசிய செய்திகள்

கேரளா: 16 வயது சிறுமியை கர்ப்பமாக்கியவருக்கு 50 ஆண்டு சிறை..! + "||" + Man sentenced to 50 years in prison for making 16-year-old girl pregnant in Kerala

கேரளா: 16 வயது சிறுமியை கர்ப்பமாக்கியவருக்கு 50 ஆண்டு சிறை..!