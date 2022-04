தேசிய செய்திகள்

மீண்டும் கைதான குஜராத் எம்.எல்.ஏ ஜிக்னேஷ் மேவானிக்கு 5 நாள் போலீஸ் காவல் + "||" + Gujarat MLA Jignesh Mevani Sent To 5-Day Police Custody In Assault Case

மீண்டும் கைதான குஜராத் எம்.எல்.ஏ ஜிக்னேஷ் மேவானிக்கு 5 நாள் போலீஸ் காவல்