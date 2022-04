தேசிய செய்திகள்

ராணுவத்தின் புதிய துணைத் தளபதியாக லெப்டினன்ட் ஜெனரல் பகவல்லி சோமசேகர் ராஜு நியமனம் + "||" + Lt Gen Baggavalli Somashekar Raju Set To Be New Vice Chief of Army

