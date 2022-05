தேசிய செய்திகள்

டிரான்ஸ்பார்மர் பழுதானதால் 1 மணி நேரத்திற்கும் மேல் நடந்து சென்று தண்ணீர் எடுத்து வரும் கிராமமக்கள் + "||" + Transformer failure shuts water scheme, forces Nanded villagers to walk for over an hour to nearest well

