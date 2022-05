தேசிய செய்திகள்

நாடு முழுவதும் ரெயில் நிலையங்களில் 'வை-பை' சேவைகளை எளிமைப்படுத்த 'பிரதமர்-வானி' திட்டம் தொடக்கம்..! + "||" + India News | RailTel Launches PM-WANI Scheme-based Access of Its Public WiFi Services Across 100 Stations

நாடு முழுவதும் ரெயில் நிலையங்களில் 'வை-பை' சேவைகளை எளிமைப்படுத்த 'பிரதமர்-வானி' திட்டம் தொடக்கம்..!