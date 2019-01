மாநில செய்திகள்

எல்லா நிலைகளிலும் தோல்வி அடைந்த தமிழக அரசின் அறிக்கையைத்தான் சட்டசபையில் கவர்னர் படிக்கிறார் மு.க.ஸ்டாலின் பேட்டி + "||" + In all stages of failure That is the state government report The governor reads the assembly

எல்லா நிலைகளிலும் தோல்வி அடைந்த தமிழக அரசின் அறிக்கையைத்தான் சட்டசபையில் கவர்னர் படிக்கிறார் மு.க.ஸ்டாலின் பேட்டி