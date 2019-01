மாநில செய்திகள்

இறப்பு சான்றிதழுக்கு அரசு ஊழியர் லஞ்சம் வாங்கிய காட்சி ‘வாட்ஸ் அப்’-ல் வெளியானதால் பரபரப்பு + "||" + Death Certificate Government employee bribe display "If you release tension from Watts-ups

இறப்பு சான்றிதழுக்கு அரசு ஊழியர் லஞ்சம் வாங்கிய காட்சி ‘வாட்ஸ் அப்’-ல் வெளியானதால் பரபரப்பு