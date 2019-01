மாநில செய்திகள்

சென்னை ஆன்மிக கண்காட்சியில் பெற்றோர், ஆசிரியர்களை கவுரவப்படுத்தும் பாத பூஜைமீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கல்யாணம் இன்று நடக்கிறது + "||" + The puja is a pooja in honor of the parents at the spiritual exhibition at Chennai

சென்னை ஆன்மிக கண்காட்சியில் பெற்றோர், ஆசிரியர்களை கவுரவப்படுத்தும் பாத பூஜைமீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கல்யாணம் இன்று நடக்கிறது