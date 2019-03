மாநில செய்திகள்

‘பிச்சை’ கேட்டபோது வாக்குவாதம்: தள்ளிவிட்டதில், பஸ் சக்கரத்தில் சிக்கி தொழிலாளி சாவு; 2 பிச்சைக்காரர்கள் கைது + "||" + Discussion when asked for begging Worker died in the bus wheel 2 beggars arrested

‘பிச்சை’ கேட்டபோது வாக்குவாதம்: தள்ளிவிட்டதில், பஸ் சக்கரத்தில் சிக்கி தொழிலாளி சாவு; 2 பிச்சைக்காரர்கள் கைது