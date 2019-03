மாநில செய்திகள்

நல்ல திட்டங்களை எதிர்ப்பதால்மக்கள் மத்தியில் தி.மு.க. தனிமைப்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறதுஅமைச்சர் ஜெயக்குமார் பேட்டி + "||" + Because of good projects Among the people DMK Isolated

நல்ல திட்டங்களை எதிர்ப்பதால்மக்கள் மத்தியில் தி.மு.க. தனிமைப்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறதுஅமைச்சர் ஜெயக்குமார் பேட்டி