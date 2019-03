மாநில செய்திகள்

எது சந்தர்ப்பவாத கூட்டணி?பிரதமர் மோடியின் கேள்விக்கு ஸ்டாலின் பதில்விருதுநகர் மாநாட்டில் பரபரப்பு பேச்சு + "||" + What is opportunist coalition? Stalin's response to PM Modi's question

எது சந்தர்ப்பவாத கூட்டணி?பிரதமர் மோடியின் கேள்விக்கு ஸ்டாலின் பதில்விருதுநகர் மாநாட்டில் பரபரப்பு பேச்சு