மாநில செய்திகள்

காவல் அங்காடிகளில் விற்கப்படும்பொருட்களின் விலையை தெரிந்து கொள்ள புதிய செயலிபோலீஸ் டி.ஜி.பி. அறிமுகம் செய்து வைத்தார் + "||" + Sold in police stores The new processor to know the price of goods

காவல் அங்காடிகளில் விற்கப்படும்பொருட்களின் விலையை தெரிந்து கொள்ள புதிய செயலிபோலீஸ் டி.ஜி.பி. அறிமுகம் செய்து வைத்தார்