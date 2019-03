மாநில செய்திகள்

நாடாளுமன்ற தேர்தலில்மக்கள் நீதி மய்யம் சார்பில் போட்டியிட விருப்ப மனுகமல்ஹாசனிடம் வழங்கினர் + "||" + Parliamentary elections People are willing to contest on behalf of justice

நாடாளுமன்ற தேர்தலில்மக்கள் நீதி மய்யம் சார்பில் போட்டியிட விருப்ப மனுகமல்ஹாசனிடம் வழங்கினர்