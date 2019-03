மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் விரைவில் மின்சார பஸ் சேவைசென்னை, மதுரை, கோவையில் இயக்கப்படுகிறது + "||" + Electric bus service in Tamil Nadu soon Chennai, Madurai, in Coimbatore

தமிழகத்தில் விரைவில் மின்சார பஸ் சேவைசென்னை, மதுரை, கோவையில் இயக்கப்படுகிறது