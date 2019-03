மாநில செய்திகள்

மோடி அமைதிக்கானவர் அல்ல; ராகுல் காந்தி நல்ல தலைவர்பாக். முன்னாள் அதிபர் முஷரப் பரபரப்பு பேட்டி‘தந்தி டி.வி.’யில் இன்று ஒளிபரப்பாகிறது + "||" + Modi is not a peacekeeper; Rahul Gandhi is a good leader Pak. Former president Musharraf faced an interview

