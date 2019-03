மாநில செய்திகள்

‘சீர்மரபினர் சமுதாயத்தினர்’ என்ற பெயர்‘சீர்மரபினர் பழங்குடியினர்’ என மாற்றம்தமிழக அரசு உத்தரவு + "||" + The name of the 'community of the mundars' Transition to 'Scheduled Tribes'

