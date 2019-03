மாநில செய்திகள்

அம்மிக்கல்லை தலையில் போட்டு தந்தையை கொன்ற அதிகாரிதாயையும் கத்திரிகோலால் குத்தியதால் பரபரப்பு + "||" + Put ammilla on the head The officer who killed the father

அம்மிக்கல்லை தலையில் போட்டு தந்தையை கொன்ற அதிகாரிதாயையும் கத்திரிகோலால் குத்தியதால் பரபரப்பு