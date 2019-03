மாநில செய்திகள்

பொள்ளாச்சி அருகே விபத்து:வாய்க்காலில் கார் பாய்ந்துஒரே குடும்பத்தினர் 8 பேர் பலி + "||" + Canal Car flowing 8 members of the same family killed

