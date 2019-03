மாநில செய்திகள்

ரூ.78 கோடி வெளிநாட்டுக்கு முறைகேடாக பரிமாற்றம்:முன்னாள் அமைச்சர் கோ.சி.மணியின் மகனுக்கு 7 ஆண்டு சிறைசென்னை சி.பி.ஐ. கோர்ட்டு தீர்ப்பு + "||" + Former minister, Mani's son was jailed for 7 years

