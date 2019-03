மாநில செய்திகள்

திருப்பரங்குன்றம் தேர்தல் தொடர்பான வழக்கில் வெள்ளிக்கிழமைக்குள் தீர்ப்பு என அறிவிப்பு + "||" + chennai high court says will deliver verdict before friday on the tiruparangundram case

