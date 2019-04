மாநில செய்திகள்

அ.தி.மு.க.வில் எந்த தொண்டனும் முதல்-அமைச்சராக முடியும் தி.மு.க.வில் தொண்டர்கள் தலைமை பொறுப்பு வகிக்க முடியுமா? தேர்தல் பிரசாரத்தில், ஓ.பன்னீர்செல்வம் கேள்வி + "||" + Volunteers in DMK Can Lead Leadership? Election campaign O.Pannerselvam question

