மாநில செய்திகள்

வருமான வரி சோதனை எதிரொலி: வேலூர் தொகுதியில் தேர்தல் நிறுத்தி வைக்கப்படுமா?தலைமை தேர்தல் அதிகாரி பதில் + "||" + Vellore constituency Will the election be stopped? Chief Electoral Officer answered

வருமான வரி சோதனை எதிரொலி: வேலூர் தொகுதியில் தேர்தல் நிறுத்தி வைக்கப்படுமா?தலைமை தேர்தல் அதிகாரி பதில்