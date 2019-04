மாநில செய்திகள்

முன்னாள் அமைச்சர் பழனியப்பனின் உறவினர் வீட்டில் ரூ.25 லட்சம் பறிமுதல் வருமான வரித்துறையினர் அதிரடி நடவடிக்கை + "||" + Rs 25 lakh was confiscated in the house of former Minister Palaniappan

முன்னாள் அமைச்சர் பழனியப்பனின் உறவினர் வீட்டில் ரூ.25 லட்சம் பறிமுதல் வருமான வரித்துறையினர் அதிரடி நடவடிக்கை