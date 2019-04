மாநில செய்திகள்

‘மக்கள் பிரச்சினையில் அ.தி.மு.க., பா.ஜனதா கவனம் செலுத்துவது இல்லை’ கே.எஸ்.அழகிரி குற்றச்சாட்டு + "||" + On the issue of people The AIADMK does not pay attention to BJP KS Azhagiri allegation

‘மக்கள் பிரச்சினையில் அ.தி.மு.க., பா.ஜனதா கவனம் செலுத்துவது இல்லை’ கே.எஸ்.அழகிரி குற்றச்சாட்டு