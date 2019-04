மாநில செய்திகள்

தமிழகம் முழுவதும் 234 மையங்களில் நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கான தபால் ஓட்டுப்பதிவு தொடங்கியது + "||" + Across Tamilnadu At 234 centers For parliamentary elections Postal tapping started

