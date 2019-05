மாநில செய்திகள்

உடன்குடி பகுதியில்பனை மரத்தில் புதிய முறையில் பதனீர் எடுக்கும் தொழிலாளர்கள் + "||" + The new method of palm tree workers

