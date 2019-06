மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் அனைத்து கடைகளும் 24 மணிநேரமும் திறக்க அனுமதி சட்டம் விரைவில் அமலுக்கு வருகிறது + "||" + All shops in Tamilnadu Allow to open 24 hours The law comes into force soon

