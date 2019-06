மாநில செய்திகள்

சென்னையில் விரைவில் மின்சார பேருந்துகள் இயக்கம்; போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் தகவல் + "||" + Electric buses operating in Chennai soon; Minister of Transport

சென்னையில் விரைவில் மின்சார பேருந்துகள் இயக்கம்; போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் தகவல்