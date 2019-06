மாநில செய்திகள்

திருச்சி போதை மறுவாழ்வு மையத்தில் மர்மமாக இறந்த போலீஸ்காரரின் உடல் தோண்டி எடுத்து பரிசோதனை + "||" + The police digested the body and tested it

திருச்சி போதை மறுவாழ்வு மையத்தில் மர்மமாக இறந்த போலீஸ்காரரின் உடல் தோண்டி எடுத்து பரிசோதனை