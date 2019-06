மாநில செய்திகள்

‘நீட்’ தேர்வில் தமிழகத்தில் முதலிடம் ‘பாடங்களை திரும்ப திரும்ப படித்ததால் அதிக மதிப்பெண் எடுக்க முடிந்தது’ திருவள்ளூர் மாணவி பேட்டி + "||" + The 'NEET' exam is the top priority in the Tamilnadu state

