மாநில செய்திகள்

ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை அமல்படுத்த மாட்டோம் என தமிழக அரசு திட்டவட்டமாக அறிவிக்கவில்லை : ஐகோர்ட்டில் வக்கீல் வாதம் + "||" + The Government of Tamil Nadu has not announced that it will not implement the hydrocarbon project

ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை அமல்படுத்த மாட்டோம் என தமிழக அரசு திட்டவட்டமாக அறிவிக்கவில்லை : ஐகோர்ட்டில் வக்கீல் வாதம்