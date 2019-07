மாநில செய்திகள்

தண்ணீர் லாரிகளை கலெக்டர் அலுவலகத்தில் பதிவு செய்ய வேண்டும் : ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Water trucks should be registered with the Collector's Office: highcourt order

