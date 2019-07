மாநில செய்திகள்

14 எம்.எல்.ஏ.க்கள் ராஜினாமாவால் கர்நாடகத்தில் குழப்பம் நீடிப்பு குமாரசாமி அரசு கவிழுமா? ஆட்சியை காப்பாற்ற தலைவர்கள் தீவிர முயற்சி + "||" + 14 MLAs To resign Prolongation of chaos in Karnataka Kumaraswamy government topple

14 எம்.எல்.ஏ.க்கள் ராஜினாமாவால் கர்நாடகத்தில் குழப்பம் நீடிப்பு குமாரசாமி அரசு கவிழுமா? ஆட்சியை காப்பாற்ற தலைவர்கள் தீவிர முயற்சி