மாநில செய்திகள்

"ஜெயலலிதாவின் இல்லத்தை நினைவு இல்லமாக மாற்ற வேண்டிய அவசியம் என்ன?" - தமிழக அரசுக்கு சென்னை ஐகோர்ட் கேள்வி + "||" + “What is the need to turn Jayalalithaa's residence into a memorial? Tamil Eelam Question to Chennai Government

"ஜெயலலிதாவின் இல்லத்தை நினைவு இல்லமாக மாற்ற வேண்டிய அவசியம் என்ன?" - தமிழக அரசுக்கு சென்னை ஐகோர்ட் கேள்வி