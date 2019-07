மாநில செய்திகள்

முற்பட்ட வகுப்பினருக்கு 10% இடஒதுக்கீடு அரசியல் சாசனத்திற்கு எதிரானது -மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு + "||" + 10% reservation is against the constitution MK Stalin speech

முற்பட்ட வகுப்பினருக்கு 10% இடஒதுக்கீடு அரசியல் சாசனத்திற்கு எதிரானது -மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு