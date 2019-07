மாநில செய்திகள்

நீட் தேர்வு பிரச்சினையில் கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம்: சட்ட நிபுணர்களுடன் கலந்து பேசி நல்ல முடிவு எடுக்கப்படும் முதல்-அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு + "||" + NEET Exam issue Good decision will be made Announced by Chief Minister Edappadi Palanisamy

நீட் தேர்வு பிரச்சினையில் கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம்: சட்ட நிபுணர்களுடன் கலந்து பேசி நல்ல முடிவு எடுக்கப்படும் முதல்-அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு