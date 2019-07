மாநில செய்திகள்

பெரும் கடன் பத்திர ஆவணங்களுக்கான முத்திரை தீர்வை கட்டணம் ரூ.10 லட்சமாக உயர்த்தப்படும் சட்டசபையில், அமைச்சர் கே.சி.வீரமணி அறிவிப்பு + "||" + For Debt Securities Stamp settlement fees will be raised Announcement by Minister KC Veeramani

