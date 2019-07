மாநில செய்திகள்

கடல் அலையில் சிக்கி சாவு: 3 சிறுவர்களின் குடும்பத்துக்கு தலா ரூ.1 லட்சம் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு + "||" + For a family of 3 boys 1 lakh each Edappadi Palaniswamy Announcement

கடல் அலையில் சிக்கி சாவு: 3 சிறுவர்களின் குடும்பத்துக்கு தலா ரூ.1 லட்சம் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு