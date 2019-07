மாநில செய்திகள்

சென்னையில் இருந்து சமூக ஆர்வலர் முகிலன் கரூர் அழைத்து செல்லப்பட்டார் இன்று கோர்ட்டில் ஆஜர்படுத்தப்படுகிறார் + "||" + From Chennai Social activist Mukhilan Karur was taken away

சென்னையில் இருந்து சமூக ஆர்வலர் முகிலன் கரூர் அழைத்து செல்லப்பட்டார் இன்று கோர்ட்டில் ஆஜர்படுத்தப்படுகிறார்