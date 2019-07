மாநில செய்திகள்

ஜோலார்பேட்டையில் இருந்து சென்னைக்கு ஓரிரு நாளில் ரெயில் மூலம் தண்ணீர் கொண்டு வரப்படுகிறது + "||" + From Jolarpet Chennai By rail Water is brought

ஜோலார்பேட்டையில் இருந்து சென்னைக்கு ஓரிரு நாளில் ரெயில் மூலம் தண்ணீர் கொண்டு வரப்படுகிறது