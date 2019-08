மாநில செய்திகள்

தந்தை-மகன் படுகொலை வழக்கில் துரித விசாரணை நடத்தாத போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் பணியிடை நீக்கம் + "||" + In the case of father-son murder Do not hold fast inquiries Inspector of Police Suspended

தந்தை-மகன் படுகொலை வழக்கில் துரித விசாரணை நடத்தாத போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் பணியிடை நீக்கம்