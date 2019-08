மாநில செய்திகள்

நீர்வளம், விவசாயத்தை மேம்படுத்ததடுப்பணை கட்டுவதை மக்கள் இயக்கமாக மாற்ற வேண்டும்டாக்டர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தல் + "||" + Barrier dam Bundling We need to turn people into a movement Dr. Ramadas Emphasis

நீர்வளம், விவசாயத்தை மேம்படுத்ததடுப்பணை கட்டுவதை மக்கள் இயக்கமாக மாற்ற வேண்டும்டாக்டர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தல்